شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يشكر مجلس كلية الطب على إدارة أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجّه الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الشكر والتقدير لكل فرد شارك في إدارة أزمة كورونا خلال الفترة الماضية، جاء ذلك خلال ترأسه مجلس كلية الطب بحضور الدكتور عاطف مرسي عميد الكلية والوكلاء وأعضاء المجلس حيث قدم رئيس الجامعة التهنئة لأعضاء هيئة التدريس الذين تمت ترقيتهم.

وسلّم رئيس الجامعة درعًا للدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب وعدد من اساتذة الكلية المشاركين في أزمة كورونا.

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كما ناقش رئيس الجامعة الاستعدادات التي تمت لاستقبال العام الجامعي الجديد وتطرق المجلس لمناقشة مشروع الجامعة الأهلية الذي تدعمه الدولة للنهوض بمنظومة التعليم العالي في مصر باعتبارها مشروع قومي لا يهدف للربح.

واستمع الدكتور منصور لعدد من مشكلات أعضاء هيئة التدريس ووجه بسرعة حلها قبل بداية العام الجامعي، كما تم عرض الإنجازات والندوات والمؤتمرات والقوافل الطبية التي شهدتها كلية الطب خلال العام الماضي، ومناقشة بروتوكولات التعاون بين كلية الطب والعلوم ووزارة الصحة وغيرها من المبادرات الرئاسية لخدمة المواطن السويفي.

وفي نهاية المجلس تم تكريم الدكتور منصور نظراً لمجهوداته الرائدة والمبذولة لمواجهة جائحة كورونا، كما تكريم أعضاء هيئة التدريس المحالين للمعاش.

