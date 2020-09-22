شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 60 مليون جنيه.. «مياه سوهاج» تستكمل مشروع الصرف الصحي في قرية الكولا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مهندس محمد بدري محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إنه تم البدء في إستكمال مشروع الصرف الصحى بقرية «الكولا» بمركز أخميم، بإجمالى تكاليف تبلغ 60 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح بدري- في تصريح الثلاثاء، أنه تم في وقت سابق تنفيذ أعمال بالمشروع بقيمة 45 مليون جنيه، بتمويل من جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، تتمثل في مد شبكات إنحدار بنسبة 75%، وتنفيذ خط الطرد بنسبة 80%، وتغويص البيارة، لافتا إلى أن المشروع يخدم 20 ألف نسمة، وجارٍ استكماله، فضلا عن توفير المعدات الكهروميكانيكي وتنفيذ الأعمال المدنية بمحطة الرفع.