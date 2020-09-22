شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة لدراسة تخفيض قيمة التصالح في بعض المناطق السكنية بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، قراره رقم 740 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مديري عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر كافة المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة، من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادي، والتي لا تتناسب قيم التصالح التي تم إقرارها بصفة عامة عليهم، وذلك لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق، وذلك استجابةً للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح في بعض المناطق بالمدن والأحياء نظراً للطبيعة الخاصة لتلك المناطق.

وأكد المحافظ في بيان، الثلاثاء، أنه سوف يستفيد من التخفيض من يتقدم بطلبات تصالح قبل الموعد النهائي المحدد للتقدم بالطلبات في 30/9/2020.

وأوضحت المحافظة، أنه لم يكن هذا التخفيض الجاري إقراره التخفيض الأول، حيث سبق أن تم التخفيض لكافة المدن والأحياء بموجب قرارات صادرة بنسب متفاوتة وصلت في حدها الأقصي إلى 33%، بحسب الإرتفاعات الخاصة بالمباني محل طلبات التصالح وموقعها، وذلك فضلاً عن التخفيضات التي جرى إقرارها بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، سواء بتخفيض القيمة على المباني السكنية بالقري وتوابعها لتصبح 50 جنيهًا للمتر والتخفيض بنسبة 25% من القيمة المقدرة على كافة الطلبات في حالة سداد كامل القيمة.