شكرا لقرائتكم خبر عن 64 مرشحًا محتملًا لـ«النواب» في بني سويف.. واليوم السادس: «لم يتقدم أحد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت ترشيحات مجلس النواب بمحافظة بنى سويف مفاجأة الثلاثاء، حيث لم تتلق اللجنة المسؤولة عن الترشيحات أي طلبات جديدة من المرشحين، ووصل عدد المرشحين إلى 64 مرشحا على مستوى الأربع دوائر الفردية بالمحافظة.

كان محمد سيد رمضان، رجل أعمال، تقدم للترشيح على المقعد الفردى بدائرة بني سويف عن حزب مستقبل وطن، وتقدم المهندس طارق مخيمر، على المقعد الثاني في الدائرة عن مستقبل وطن من قرية الحكامنة بمركز بنى سويف فيما تقدم وليد سليم، أمين حزب المؤتمر ببنى سويف ومنسق جمعية من أجل مصر السابق وشقيق رئيس نادى بنى سويف الرياضى، على نفس المقعد.

وفوجئ الناخبون بترشيح الدكتور محمد سيد جنيدي، أمين مستقبل وطن في مركز ناصر، بانضمامه إلى حزب الشعب الجمهوري، بعد تقديم استقالته، ليرشح نفسه عن حزب الشعب الجمهوري، بدلا من «مستقبل وطن».