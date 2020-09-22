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شكرا لقرائتكم خبر عن يحيي زكي يتفقد احد مصانع الأدوية في شرق بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المنطقة الصناعية لشرق بورسعيد حيث زار مصنع أدوية، مصري ١٠٠٪.
وأشاد زكي بالمصنع وجميع العاملين به مصريين، وأشاد بتجربة الاستعانة بخريجي صيدلة جامعة بورسعيد حيث تم تدريبهم على أعلى مستوى من البرامج العالمية في صناعة الدواء.
واستمع زكي خلال الجولة إلى خط انتاج المصنع الذي يقوم بتصنيع أدوية للسوق المحلية والعالمية ووفق المعايير الدولية، وأنه سيتم افتتاح خط إنتاج جديد للأدوية السائلة خاصة أنه حاليا يقوم بتصنيع الأقراص، كبسولات أو جيلاتين أو التي تحتوي على powder.
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