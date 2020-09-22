شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: الاتفاق مع 10 قنوات تلفزيونية لبث الدروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه تم الاتفاق مع 10 قنوات تليفزيونية لبث كافة الدروس والموضوعات المقررة على التلاميذ من الصف الرابع إلى الثانى عشر، وانه تم اختيار افضل المدرسين في كل مادة لتقديم تلك الدروس، كما سيتاح للتلميذ مشاهدتها ثانية على اليوتيوب.

وأضاف «شوقي»، ان ذلك تم لمساعدة من ليس لديهم اتصال بالإنرنيت على متابعة دروسهم بالطرق الحديثة، وحتى يذهب جميع التلاميذ إلى المدرسة ليس لتلقى الدروس ولكن من أجل القيام بانشطة رياضية. اجتماعية. ثقافية، ومناقشة ما شاهدوه وتعلموه إلكترونيا عبر المكتبة الرقمية وبنك المعرفة.ظ وغير هما ام عبر التليفزيون.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء الغرفة الأمريكية للتجارة عبر تطبيق «زووم»، وأدار اللقاء شريف كامل رئيس الغرفة ومحمد القلا عضو الغرفة.