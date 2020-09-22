شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائية تغذية علاجية تكشف أسباب السمنة المفرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن سبب السمنة بشكل عام الأكل بشكل كبير وبشراهة، مشيرة إلى أن هناك من يصوم عن الأكل طوال اليوم ولكنه يتناول وجبة دسمة في الليل؛ مما يعرضه للسمنة المفرطة لأنه تناول سعرات حرارية عالية جدًا من نوعية الأكل في وجبته بالإضافة إلى قلة الحركة بعد تناول الوجبة.

وأضافت «حافظ»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك ثلاثة أخطاء تؤدي إلى السمنة المفرطة وهي تأجيل تناول الوجبة إلى آخر اليوم وتناولها بالليل وهذا هو الخطر، إلى جانب نوع الوجبة؛ بالإضافة إلى عدم الحركة بعد تناول هذه الوجبة، مشيرة إلى أن تناول الوجبة الواحدة والنوم بعدها خطأ كبير لأنه ليس موعد للأكل أو الحرق للسعرات الحرارية أو الهضم للوجبة الدسمة فتأتي السمنة المفرطة من هنا.

وتابعت: «هذه الطريقة في تناول الوجبات لدى الرجال تبرز لهم»كرش«وتتكون السمنة في هذه المنطقة بشكل كبير، بينما لدى النساء فتتكون سمنة كلية في الجسم بشكل عام»، مشيرة إلى أن أوزان الرجال والنساء الآن في مصر أصبحت ثقيلة جدًا وخطر كبير على جسم الإنسان؛ خاصة خلال مواجهة جائحة كورونا وعدم الخروج والحظر وعدم الحركة بشكل عام؛ الأمر الذي يؤدي إلى السمنة المفرطة لدى الرجال والنساء.