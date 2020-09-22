شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة وزارية تشيد بمستوى لاعبي المشروع القومي للموهبة في القليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت لجنة من الإدارة العامة للموهبة والبطل الأوليمبي بوزارة الشباب والرياضة، المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالقليوبية، بحضور الكابتن محمد عبدالعزيز، المشرف العام، وخطاب عبدالعزيز، المشرف المالي لمراكز المصارعة أبطال واعدين بمركز 15 مايو.

وأشادت اللجنة بمستوى اللاعبين البدني والمهاري، مؤكدين على الاستعداد وعمل الدعاية الكافية لاختبارات الانتقاء لمركز الناشيئن الجديد وتجهيز المكان والادوات اللازمة للاختبارات مع توفير طبيب للكشف على جميع المتقدمين للاختبارات.

لجنة وزارة الشباب تشيد بمستوى لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي بالقليوبية

لجنة وزارة الشباب تشيد بمستوى لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي بالقليوبية

لجنة وزارة الشباب تشيد بمستوى لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي بالقليوبية

لجنة وزارة الشباب تشيد بمستوى لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي بالقليوبية

وتاتي الزيارة بناءً على توجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، والدكتور عادل رضوان، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، وبرعاية الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، ووليد فرماوي وكيل المديرية للرياضة.