شكرا لقرائتكم خبر عن 197 مرشحًا تقدموا بأوراقهم لخوض الانتخابات البرلمانية في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محكمة بنها الابتدائية غلق باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب في اليوم السادس لتقديم طلبات الترشح، حيث بلغ إجمالى عدد الطلبات التي تم تقديمها للجنة برئاسة المستشار صبرى البنا رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة، الثلاثاء، 9 طلبات ترشح ليرتفع الإجمالى حتى الآن 197 طلب ترشح بـ6 دوائر على مستوى المحافظة، المقرر خوض السباق بها على 16 مقعدًا مخصصين للمحافظة بالنظام الفردى بالبرلمان.

وجاء توزيع المرشحين على الدوائر على النحو التالى، بنها وكفر شكر 34 مرشحا، الخانكة والخصوص والعبور 35 مرشحًا، وشبرا الخيمة 45 مرشحًا، وشبين القناطر 23 مرشحًا، وطوخ وقها 29 مرشحا، وقليوب والقناطر الخيرية 31 مرشحا، بينهم 14 سيدة.

وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مكثفة أشرف عليها اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وقادها اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس المباحث، وشارك فيها العقيد محمد سعيد رئيس مباحث الترحيلات وأمن المحاكم، والمقدم عمرو الجزار مفتش المباحث، وفرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط لجنة تلقي الطلبات لتنظيم عمليات الدخول الخروج.