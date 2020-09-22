شكرا لقرائتكم خبر عن لحماية الفلاحين من استغلال التجار.. محافظ الوادي الجديد يخفض رسوم باكيات سوق التمور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الثلاثاء، سير العمل بسوق التمور بمدينة الخارجة، حيث وجه بتخفيض رسوم إشغال الباكية إلى 300 جنية بدلا من 600 جنيه، وذلك تشجيعًا لاستقبال الراغبين في عرض وبيع منتجاتهم لتحقيق سياسة العرض والطلب في تحديد السعر المناسب لحماية الفلاحين من استغلال التجار ومنع عشوائية البيع.

كما تفقد المحافظ مجمع تمور المحافظة، وذلك لمتابعة سير أعمال توريد التمور، والتأكد من التزام المصنع باستلام التمور حسب المواصفات والأسعار السائدة في الأسواق، مشددا بضرورة التيسير على الفلاحين في تسلّم منتجاتهم، وحثهم على تخزينها للاستفادة منها في أوقات الرواج التجاري لتحقيق أعلى ربحية.