شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يشكر مديرية التعليم بغد تلقي طلبات التصالح في المدارس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تلقت الدكتورة بثينه كشك، وكيل وزارة التعليم بكفرالشيخ، خطابا من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وجه فيه شكره لها وكل العاملين بالـ88 مدرسة التي تم تلقي طلبات التصالح من المواطنين بها.
وأكد المحافظ أنه وجه رسالة شكر عبر خطاب لتعليم كفرالشيخ برئاسة الدكتوره بثينه كشك، لـ88 مدرسة تلقت راغبي التصالح ووفرت لهم كافة الإمكانيات، وكان ذلك محل إشاده من اللواء محمود شعراوي، وزير التنميه المحلية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
102,141
-
تعافي
90,332
-
وفيات
5,787
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ كفر الشيخ يشكر مديرية التعليم بغد تلقي طلبات التصالح في المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.