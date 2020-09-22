شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يشكر مديرية التعليم بغد تلقي طلبات التصالح في المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت الدكتورة بثينه كشك، وكيل وزارة التعليم بكفرالشيخ، خطابا من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وجه فيه شكره لها وكل العاملين بالـ88 مدرسة التي تم تلقي طلبات التصالح من المواطنين بها.

وأكد المحافظ أنه وجه رسالة شكر عبر خطاب لتعليم كفرالشيخ برئاسة الدكتوره بثينه كشك، لـ88 مدرسة تلقت راغبي التصالح ووفرت لهم كافة الإمكانيات، وكان ذلك محل إشاده من اللواء محمود شعراوي، وزير التنميه المحلية.