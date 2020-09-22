النائب البطريركي للكاثوليك يلتقي مجمع الآباء الكهنة في الإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى الانبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية، مجمع الآباء الكهنة في لقاء روحى، بدأ مساء الاثنين حتى مساء الثلاثاء، ودار اللقاء حول موضوع السنة الرعوية «كلمة الله» تخلق – تحرر – ترسل.
وناقس النائب البطريركي الآباء في كيفية تفعيل هذه السنة الرعوية تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك.
ويأتي ذلك في إطار اللقاء زار الأنبا باخوم الآباء اللعازريين وتم الحوار حول دور معهد التربية الدينية الخاص بالآباء اللعازريين في تكوين كوادر الخدام، ومجموعة شباب ثانوي.
تأتي هذه اللقاءات في مسيرة التكوين المستمر للآباء الكهنة للإيبارشية البطريركية.
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