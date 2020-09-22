شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يشكر «التضامن» لاستجابتها السريعة لشكاوى المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، الشكر لرئيس مركز اسنا، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي وفريق العمل بالتضامن الاجتماعي والجهات الأخرى المعاونة، للاستجابة السريعة وتقديم الدعم والمساعدات المطلوبة للمتقدمين بالشكاوى.

وتقدم مواطن مقيم بقرية الزنيقة بمركز إسنا جنوب الأقصر، بشكوى تفيد بأن أسرته تقيم في منزل من الطوب الأخضر متآكل ولا يوجد سقف وبعض الأثاث المتهالك ولا يوجد دخل ثابت للأسرة ولديه ٥ أبناء، ويحتاج إلى بناء سقف للمنزل، وأيضاً يحتاج إلى معاش من التضامن الاجتماعي.

وتم بحث الشكوي وقام رئيس وحدة الزنيقة بزيارة الأسرة بالمنزل، وبحث شكوي المواطن. وتبين أن المواطن يتقاضي معاش تأميني من التأمينات الاجتماعية، وتم عمل تظلم للزوجة حيث أنها مريضة وناجحة قومسيون طبي وتم اعادة فتح للحالة واعادة التسجيل لحصول الزوجة على فيزا برنامج «كرامة».

كما تم عمل استمارة تكافل اجتماعي (معونة شتاء) للأسرة وذلك لمساعدة الأسرة مادياً، والتواصل مع جمعية الفرقان بالزنيقة وادراج المواطن في خطة الجمعية لبناء سقف المنزل واعادة تهيئة المنزل.