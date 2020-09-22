شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة الشكاوى الحكومية تنهي مشكلة معاش سيدة في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت منال لمعي طنيوس، مسؤول منظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء بمحافظة الأقصر، مع إحدى الشاكيات لعدم وصول معاشها تليفونياً، وتم التواصل مع وكيل الوزارة محمد صحصاح ورئيس مركز ومدينة البياضية، وتبين أن هناك أوراق مطلوبة منها للمعاش ولم تستكملها.

من جانبه، أوضح صبري عبدالحميد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، أنه تم توجيه رئيس الوحدة الاجتماعية المختص بإدارة البياضية لبحث حالتها ميدانياً.

وتبين أن الشاكية تقيم في نجع محمد موسى بالحبيل بإدارة البياضية، وهى تقيم في منزل على مساحة 2 قيراط وقد تم التواصل مع بعض منظمات المجتمع المدنى لدفع قيمة ٢٥% من قيمة التصالح على منزلها.

كما تم تقديم مساعدة فورية مالية وعينية تستمر لعدة أشهر لحين تحسن حالتها المادية من جمعية البر والرحمة، وبالتنسيق مع مكتب تأمينات البياضية تبين أن الشاكية سيتم صرف معاش تأمينى لها أول الشهر المقبل- معاش للزوج المتوفى، وجرى توجيه الشاكية لعمل استمارة مساعدة من التكافل الاجتماعي.

وتوجه محافظ الأقصر بالشكر لقيادات مدينة البياضية والتضامن الاجتماعى لحل المشكلة.

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