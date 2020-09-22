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شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد يتوصل لحلول لمشاكل مصانع الطوب بأطفيح والاتفاق على جلسة غداً مع محافظ الجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد منذ قليل، علاء عابد عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة وأمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، لقاء مطول مع أصحاب مصانع الطوب بقرية أطفيح، للاستماع لشكواهم الخاصة بالمشاكل التي تواجههم.
وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على حل كافة المشاكل، كما تم الاتفاق على عقد جلسة غداً الأربعاء في مبنى محافظة الجيزة لأصحاب المصانع مع المحافظ لحل كافة المشاكل الخاصة بهم وإزالة أية عقبات قد تقف أمام عمل مصانع الطوب في القرية.
كانت هذه تفاصيل خبر علاء عابد يتوصل لحلول لمشاكل مصانع الطوب بأطفيح والاتفاق على جلسة غداً مع محافظ الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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