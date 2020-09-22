شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير العشوائيات عن مشروع الأسمرات: نموذج عمراني ناجح ويشتمل على 18 ألف وحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن مشروع الأسمرات نموذج لمشروع عمراني ناجح، فهذا المشروع بمقام خطة دولة كاملة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن الأسمرات يشتمل على 18 ألف وحدة، وتم وضعه كنموذج يحتذى به، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذه في كل المحافظات.

وأضاف، أنه يشتمل على الإسكان والخدمات والمرافق والنوادي والملاعب والمحلات والمراكز التجارية ودور العبادة وهناك تجميع للبيانات حول المحافظات والأماكن التي يمكن تنفيذ مشروعات متكاملة بها، مشيرًا إلى أن منطقة إمبابة في محافظة الجيزة من المناطق التي يمكن البدء فيها.

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ومن جانب آخر، قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن مصر نجحت فى عمل مشروعات متكاملة الخدمات، مثل حى الأسمرات وبشاير الخير كمشروعات سكنية، وبداخلها جميع الخدمات التى يحتاج إليها، من مراكز تجارية وملاعب رياضية، ومراكز صحية، وحضانات أطفال أو المدارس، مؤكدا أنه وبنهاية عام 2020 سنكون قضينا على جميع العشوائيات غير الآمنة، وأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة التطوير الحضرى، وتحسين الصورة البصرية للمجتمعات العمرانية.

وأكد رئيس صندوق تطوير العشوائيات فى تصريحات تلفزيونية، أن الدولة نجحت فى تحويل حياة 175 ألف أسرة تحولت حياتهم من الملاذ غير الآمن إلى الأمن، وأنه سيتم استكمالهم إلى 240 ألف أسرة، بـ357 منطقة وكيفية الوصول بهم إلى مرحلة الأمان بنهاية العام الحلى، وهى مشروعات جارية بتكلفة 38 مليار جنيه.

وأضاف خالد صديق، أن رؤية 2030، تستهدف تطوير عدد من المشروعات في الفترة المقبلة لتحسين الرؤية والخدمات والأماكن العشوائية، ستتم بتكلفة 318 مليار جنيه، بخلاف المشروعات كاملة الخدمات، لأن المشروع الواحد لا تقل تكلفته عن 5 إلى 10 مليارات جنيه، مؤكدا أن مشروع الأسمرات وحده كلف الدولة 3.8 مليار جنيه، بالإضافة للمنطقة الخدمية الخارجية إلى 4 مليارات جنيه، وأن مشروع بشائر الخير 1، 2، 4، 5 سيصل تكلفة إنشائه إلى 10 مليارات جنيه، بحوالي 30 ألف وحدة.

وأشار خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إلى أن مصر لديها رؤيتين تسير عليهم، رؤية 2020 بأن تكون مصر خالية من مناطق غير آمنة، ورؤية 2030 مصر خالية من المناطق غير المخصصة والعشوائية والأسواق العشوائية.