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باحث فى شؤون الجماعات الإرهابية يؤكد تكفير الإخوان لكل من يخالف فكر الجماعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال منير أديب الباحث فى شؤون الجماعات الإرهابية، إن الحركات المتطرفة ومنها حركة الإخوان لديها فكر بأن من خالفهم فى المنهج والفكر والسياسية سيكونون كفار أو طاغوت وحكم الهؤلاء هو الخروج عليهم.

وأضاف أديب، خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نوز: "لست مندهشا مما فعله الإخوان فقد قتلوا الخصوم سواء كانوا علماء شرع أو تنفيذيين، مؤكدًا أنها جماعة متطرفة تقوم بقتل المواطن البريء فى الشارع"، لافتا إلى أن تلك الجماعات الإرهابية تستخدم الدين للتوظيف السياسى فقط، حيث إن فكرة الإخوان الأساسية المؤسسة لها هي العنف، وهو ما يحدث الآن.

وأوضح الباحث بشئون الجماعات الإرهابية أن كل التنظيمات المتطرفة تعتقد أنها على الحق وتعتقد خصومها أنهم على الباطل والكفر، فيقومون بقتلهم سواء كانوا فى مسجد أو خارجه.

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