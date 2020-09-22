شكرا لقرائتكم خبر عن "المذهبية الفقهية" محاضرة لأئمة البلقان بمنظمة خريجى الأزهر عبر الفيديو كونفرانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمر عبد الفتاح، أستاذ الفقه وأصوله بكلية الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن المذهبية تعنى الالتزام بمنهج واضح فى استقاء الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. جاء ذلك خلال محاضرة "المذهبية الفقهية وأثرها في استقرار المجتمعات"، ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لعدد من أئمة البلقان عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.

وأضاف أن هذه المذهبية (المنهج) عرف قديماً باسم المذاهب الفقهية، والمشهور منها أربعة هى: مذهب الإمام أبى حنيفة، ومذهب الإمام مالك والإمام الشافعي وابن حنبل.

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وأشار أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الأزهر إلى أن المذهبية عصمة من الوقوع فى الزلل عند استخراج الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، وأهميتها تكمن فى ضرورة وجود منهج يحتكم إليه من يريد المجادلة والمناظرة وقياس المذهب خطؤه وصوابه.

وفى الختام أكد الدكتور عمر عبد الفتاح إنه نتيجة غياب المذهبية هو ما أدى لظهور الأفكار المنحرفة، وذلك بسبب أن كل فرد يستخرج الأحكام الشرعية علي هواه، دون الرجوع لمذهب ضابط أو منهج حاكم.