"القضاء الأعلى" يوافق على تجديد ندب المستشار أيمن بدوي مديرًا لإدارة النيابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

وافق مجلس القضاء الأعلي، برئاسة المستشار عبدالله شوضه، على المذكرة المقدمة من المستشار حماده الصاوي، النائب العام بشأن طلب تجديد ندب المستشار أيمن محمد محمد أحمد بدوي، المحامى العام الأول، بمكتب النائب العام، للعمل مديرا لإدارة النيابات للنيابة العامة لمدة سنة تبدأ من أول أكتوبر ۲۰۲۰.

ووافق مجلس القضاء الأعلى، على حركة ندب المستشارين للعمل بالمحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية للعام القضائي الجديد الذي يبدأ أول أكتوبر المقبل.

واعتمد المجلس الأعلى للقضاء الجزء الثالث من الحركة القضائية للعام الجديد 2020 -2021، لتكتمل بذلك الحركة القضائية بأجزائها الثلاثة.