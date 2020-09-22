"الاقتصادية" تُغرِّم متهمة 200 ألف جنيه بتهمة سبّ الإعلامية رضوى عطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بتغريم المتهمة رشا رأفت 200 ألف جنيه وإلزامها بتعويض مدني قدره 25 ألف جنيه لاتهامها بسب وقذف الإعلامية رضوى عطا.
بدأت تفاصيل القضية ببلاغ من الإعلامية رضوى عطا لمباحث الإنترنت تتهم المجني عليها رشا رأفت بسبها وقذها والتشهير بها.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة تعمدت استعمال برنامج معلوماتي وتقنيه معلوماتية في معالجة معطيات شخصية (صور المجني عليها رضوى عطا) لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتبارها وشرفها، وكذلك تعمدت مضايقة المجني عليها رضوي عطا باستعمال أجهزة الاتصالات علي النحو المبين بالأوراق، وسبت المجني عليها سالفة الذكر بوسيلتي الاتصالات (هاتف- إنترنت) بأن وجهت لها العبارات والألفاظ الخادشة للشرف والاعتبار.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمة بغرامة 300 ألف جنيه، فتقدمت بمعارضة على الحكم وتم تخفيفه إلى الغرامة 200 ألف جنيه وإلزامها بدفع تعويض مدني مؤقت.
كانت هذه تفاصيل خبر "الاقتصادية" تُغرِّم متهمة 200 ألف جنيه بتهمة سبّ الإعلامية رضوى عطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.