مصدران: التحقيق مع 33 متهما في أحداث "أبو رجوان" بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

تباشر أجهزة الأمن التحقيق مع 33 متهما في الأحداث التي شهدتها قرية أبو رجوان بمركز البدرشين جنوب الجيزة، أمس الاثنين.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عناصر مشاغبة حاولت الاعتداء على سيارة الشرطة.

بدورهما، أكد مصدران أمنيان بمديرية أمن الجيزة استقرار الحالة الأمنية بالبدرشين، وسط تواجد أمني مكثف تحت إشراف مساعد وزير الداخلية اللواء طارق مرزوق.