العثور على جثة مدفونة في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة مدفونة بمركز البدرشين، جنوب المحافظة. تلقى اللواء محمود السبييلي مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة مدفونة بمنطقة "الجابري" بقرية ميت رهينة. Advertisements وانتقلت قوة من قسم شرطة البدرشين إلى محل البلاغ، وتبين أن الجثة لذكر مجهول الهوية، وتم إيداعها في المشرحة. وشكل العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب، فريق بحث بقيادة العقيد محمد عبد الشكور وبمشاركة الرائد محمد طبلية لتحديد هوية الجثة، وكشف غموض الواقعة. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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