الإعدام شنقًا لـ 3 طلاب ذبحوا زميلهم لسرقة هاتفه بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب:

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقًا على 3 أشخاص؛ لاتهامهم بقتل طالب جامعي، والتخلص من جثته، في مصرف لسرقة هاتفه المحمول.

كانت مديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من عدد من أهالي قرية "غزالة"، التابعة لدائرة مركز الزقازيق، بالعثور على جثة أحد شباب القرية، غارقًا في دمائه.

تبين من التحقيقات أن الجثة لشاب يُدعى "أحمد. أ. ع - 19 سنة - طالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة"، مذبوحًا وبه آثار طعنات، وذلك بعد ساعات من اختفائه، وغلق هاتفه المحمول.

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تبين أن وراء ارتكاب الواقعة: "يوسف. ف. ي" طالب بكلية التجارة، و"محمد. أ. م" طالب بالصف الثالث الصناعي، و"أحمد. ع. ع - 18 سنة" عامل بمحل حلويات، مُقيمين بقرية "الشبانات"، فيما تبين وجود علاقة صداقة بين المجني عليه والمتهم الأول، والذي استدرجه إلى الزراعات وتخلص منه رفقة المتهمين الثاني والثالث، وألقوا جثته في مياه مصرف القرية، قبل أن يبيعوا الهاتف المحمول.

جرى ضبط المتهمين والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة الجنايات.​