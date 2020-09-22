حدث في 8 ساعات| نظام جديد لاستخراج تراخيص البناء.. ومصر للطيران تخفض قيمة رحلاتها لبعض الدول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، إرسال الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، وإعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية موعد بداية فصل الخريف جغرافيا، والاجتماع الأسبوعي للحكومة.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:

الرئيس السيسى يبعث برقية تهنئة لخادم الحرمين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة:

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان نص الرسالة: "أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، إنه ليسعدني بمناسبة احتفال المملكة بذكرى اليوم الوطني، أن أتقدم إليكم وإلى الشعب السعودي الشقيق بأصدق التهاني القلبية و التمنيات الأخوية".

وأضاف الرئيس:"أغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أشيد بالعلاقات التاريخية الوطيدة وأواصر الأخوة والمحبة التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، مؤكدا على تطلعنا المستمر إلى تقويتها وترسيخها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين ولأمتينا العربية والإسلامية".



نظام جديد لاستخراج التراخيص.. مدبولي يتابع موقف إعداد الاشتراطات البنائية الجديدة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث موقف وضع الاشتراطات البنائية الجديدة، والإجراءات الإدارية والقانونية للتصدي لمخالفات البناء، والعمل على وقفها.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى عمل اللجنة المكلفة بدراسة الاشتراطات البنائية الجديدة، والتي تهدف إلى ضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، وتحديد الأماكن التي سيُسمح فيها بالبناء، وغيرها التي سيتم تجميد البناء فيها لأغراض السكنى.

وأكد رئيس الوزراء أن النظام الجديد لاستخراج تراخيص البناء وتحديد الاشتراطات البنائية، تصبح معه رخصة البناء عقداً ملزماً بين الدولة وصاحب الرخصة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية في حالة مخالفة شروط منح الترخيص.

ووجه مدبولي بعقد اجتماع في موعد أقصاه 15 يوماً من الآن، لعرض المقترحات والتوصيات الخاصة باللجنة، والتي استعانت قي عملها بجامعات القاهرة، والاسكندرية، وعين شمس.

هيئة مصرية لجودة التعليم وشركة مصرية سودانية.. أبرز قرارات اجتماع الحكومة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم الثلاثاء رقم (110).

وشهد الاجتماع اتخاذ عدة قرارات يرصدها "الخليج 365" على النحو التالي:

ـ وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، على أن تسري أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم والتدريب التقني والفني والمهني العامة والخاصة بجميع أنواعها.

ونص مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى" الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني"، وتخص دون غيرها بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية، وتتمتع بالاستقلالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً في المحافظات.

وتهدف الهيئة إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني من مؤسسات وبرامج، بما يتلاءم مع النموذج الدولي للاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة.

البقاء للأقوى.. هل تشهد مصر فقاعة عقارية؟ نجيب ساويرس يجيب:

قال المهندس نجيب ساويرس الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة أورا العالمية للتطوير العقاري، إنه قبل دخوله للاستثمار بالسوق العقارى تم الاستعانة بشركة عالمية لدراسة السوق، لافتا إلى أن نتيجة الدراسة تؤكد أن كل المعروض لا يمثل أكثر من 10% من حجم الطلب.

وأضاف ساويرس، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم شركة أورا للتطوير العقاري للإعلان عن آخر التطورات في مشروع "زد إيست" بالتجمع الخامس، أن القطاع العقاري لا يعاني من أي فقاعة عقارية، لكن الأقوى هو من سيستمر في هذا القطاع.

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وأشار إلى أن القطاع العقاري في مصر يساهم في إنعاش الكثير من القطاعات الأخرى، وأن ضخ أي استثمارات بالعقارات تخدم العديد من القطاعات الأخرى.

انخفاض الحرارة والرطوبة 70%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء:

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدا الأربعاء الموافق 23 سبتمبر، بداية فصل الخريف جغرافيا، ويتزامن ذلك مع انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة لتتراوح بين 33 -32 درجة على القاهرة.

وأوضح الخبراء لمصراوي اليوم، أن طقس الأربعاء، يشهد انخفاضا نسبيا في الرطوبة لتصل إلى 70% تقريبا، ويكون معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا يكون لطيف ليلا.

وعن درجات الحرارة، أوضح الخبراء، أنها تتراوح على القاهرة والوجه البحري بين 32-33 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية بين 30-31، وعلى شمال الصعيد بين 34-35، وعلى جنوب الصعيد بين 41-42 درجة مئوية.

تصل لـ 35 %.. مصر للطيران تطرح تخفيضات على الرحلات لـ 3 دول

طرحت الشركة الوطنية مصر للطيران تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران لعدة وجهات حول العالم ؛ تدعيماً لحركة السفر، حيث طرحت الشركة تخفيض بنسبة ٢٥% على رحلاتها من القاهرة إلى كل من نيويورك وواشنطن على درجتى رجال الأعمال والدرجة السياحية، وذلك عند شراء التذاكر اعتباراً من الأول من وحتى يوم ٢٠ أكتوبر المقبل، والسفر حتى يوم ٥ ديسمبر المقبل .

وقدمت الشركة تخفيض ١٠%على الرحلات من القاهرة إلى باريس على درجة رجال الأعمال و٣٥% على الدرجة السياحية، وذلك عند شراء التذاكر قبل يوم ١٥ أكتوبر ٢٠٢٠، علي أن يكون السفر حتى يوم ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠.

وقدمت الشركة تخفيض ٢٥% على الرحلات المتجهة من القاهرة إلى فيينا على الدرجة السياحية عند شراء التذاكر من الآن حتى يوم ١٠ أكتوبر ٢٠٢٠، والسفر حتى يوم ٢٠ ديسمبر٢٠٢٠، بالإضافة إلى تخفيض ٢٠% علي الرحلات المتجهة من القاهرة إلى لارناكا على درجة رجال الأعمال، و١٥% على الدرجة السياحية، وذلك عند شراء التذاكر من الآن حتى يوم ١٥ أكتوبر ٢٠٢٠، علي أن يكون السفر حتى يوم ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠.

وزيرة البيئة تحذر من كارثة بيئية وشيكة على سواحل البحر الأحمر

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، والذي عقدته إدارة شئون البيئة والأرصاد الجوية التابعة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عبر تقنية "فيديو كونفرانس".

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الهدف من اجتماع اليوم هو محاولة إيجاد حل مناسب لتفادي كارثة بيئية قد تحدث جراء عدم صيانة السفينة النفطية (صافر) الراسية قبالة ميناء رأس عيسى في البحر الأحمر منذ عام 2015، حيث ترفض مليشيات الحوثيين التي تسيطر على المنطقة التي توجد بها السفينة، إجراء أعمال الصيانة الدورية لها رغم مساعي الأمم المتحدة لإقناع الميليشيات بضرورة وصول الأطقم الفنية الدولية للسفينة لاتخاذ اللازم نحو تفريغها بشكل آمن للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية ضخمة نتيجة تسرب ما تحمله من نفط، أو انفجارها.

وزيرة الصحة تزف بشرى بشأن إصابات كورونا خلال هذا الأسبوع:

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر شهدت انخفاض أعداد المصابين هذا الأسبوع بنسبة 8.75% عن الأسبوع الماضي، مقارنة بالوضع في العديد من البلدان الأخرى التي تشهد عودة أعداد الإصابات للإرتفاع من جديد، الأمر الذي يعكس تطوراً وتحوراً للفيروس.

وتطرقت الوزيرة إلى إشادة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بموقف مصر من المشاركة في الأبحاث السريرية والإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد.

وزير الإسكان: مد فترة حجز شقق متوسطي الدخل بهذه المناطق:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم مد فترة سداد مقدم جدية الحجز، وتسجيل البيانات، وسحب كراسات الشروط، حتى يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2020؛ لحجز الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل، والتي تطرحها الوزارة مُمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمناطق التالية (مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، ومدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، ومدينتى شطا والزرقا، بمحافظة دمياط).

وأوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يتم تسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط، على الموقع الإلكتروني للصندوق ([http://www.shmff.gov.xn--eg%29-u7g/]www.shmff.gov.eg)، مؤكدة أن بيع كراسات الشروط مستمر حتى غلق باب الحجز يوم 8 أكتوبر 2020، من خلال مكاتب البريد المُميكنة بمحافظات (القاهرة – الجيزة – البحر الأحمر – بورسعيد – دمياط).

تصل إلى 18 ساعة.. تعرف على خريطة انقطاعات مياه الشرب اليوم بالقاهرة والقليوبية

تشهد عدة مناطق في القاهرة الكبرى، اليوم الثلاثاء، انقطاعًا في مياه الشرب، لمدد تتراوح من 6 ساعات إلى 18 ساعة كاملة، بسبب أعمال صيانة، أو تحويل مسار خط المياه.

وتشهد 11 منطقة في القاهرة، اليوم الثلاثاء، انقطاع في مياه الشرب لمدة 18 ساعة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا، حتى الساعة السادسة صباح الأربعاء، نظرًا لتنفيذ أعمال تطوير في منطقة عين شمس، ما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم، وفق ما أعلنته محافظة القاهرة.

وأشارت المحافظة إلى أن شركة مياه الشرب، أكدت أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي (خارجة المطرية – المسلة ومتفرعاتها – جوبيان ومتفرعاتها – شارع إبراهيم عبدالرازق ومتفرعاته – منطقة الألف مسكن – منطقة الهايكستب – النزهة الجديدة) لمدة 18 ساعة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح الثلاثاء وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع مياه الشرب عن مدينة ومركز طوخ، لمدة 6 ساعات، اعتبارًا من الساعة 11 مساء اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة الخامسة فجر غدٍ الأربعاء.