مصر | بعد تفحم محتوياته.. اخماد حريق اندلع بمحل هواتف بإمبابة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تفحم محتوياته.. اخماد حريق اندلع بمحل هواتف بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقًا اندلع في محل هواتف محمولة، بشارع النادي الرياضي، المتفرع من شارع الوحدة بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، بعد تفحم محتوياته، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل محل هواتف محمولة بشارع النادي الرياضي، المتفرع من شارع الوحدة بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي إصابات بشرية.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية، وأسفر الحريق عن تفحم محتويات المحل، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

