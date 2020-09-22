شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» و«الصحة» تناقشان آليات الإجراءات الاحترازية داخل المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية عبر شبكات الفيديو كونفرانس لاتباع آليات الإجراءات الاحترازية داخل المدارس، وقواعد الوقاية من فيروس كورونا للعام الدراسي 2020-2021.

وفى بداية الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤون المعلمين، بالحضور، مؤكدًا ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية وتطبيقها بشكل سليم على المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى تشكيل غرف عمليات على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية بالشراكة مع وزارة الصحة لمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمدارس.

ومن جهته، أعرب الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة عن سعادته بالتعاون المثمر بين وزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم والذي من شأنه حماية مصر من الأمراض والأوبئة التي قد تهدد صحة مجتمعنا، ومن ثم سينعكس ذلك على إعداد جيل صحي قادر على الاستمرار في مسيرة التنمية، وذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور علاء بضرورة وضع المهام والأدوار الخاصة بتنفيذ الخطة والتدريب على تلك الأدوار، والتحليل الدوري لبيانات الغياب والحالات المكتشفة، ومتابعة المخالطين للاكتشاف المبكر للحالات والحد من انتقال العدوى، ورفع الوعي لجميع الفئات المشاركة في العملية التعليمية بما فيهم أسر الطلاب، والالتزام بإتباع التوصيات الخاصة بمنع انتقال العدوى بالمنشآت التعليمية، مؤكدًا على المسؤولية المشتركة بين أسر الطلاب والمدرسة من جهة، والجهات المتخصصة من جهة أخرى.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هناء أبوالسعود مدير الإدارة العامة للوبائيات والترصد بوزارة الصحة، إلى أهمية دليل مكافحة الأمراض المعدية وخاصة الكورونا المستجدة عند إعادة فتح المدارس وتشمل (غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون، والتهوية الجيدة، واستخدام الأغراض الشخصية فقط وعدم استخدام أغراض الغير، وترك مسافة آمنة بين الآخرين، وعدم المصافحة، وعدم الاقتراب من أماكن بها تزاحم، وتناول الأطعمة المفيدة، والنوم فترات كافية والحرص على ممارسة التمرينات الرياضية الخفيفة بالمنزل).

وخلال العرض التقديمي للدكتور إبراهيم سعيد إستشاري الوبائيات بوزارة الصحة، أكد على قيام المعلم بتنظيم دخول الطلاب بشكل آمن للفصل والجلوس بالطريقة التي تضمن عدم انتقال العدوى، وحفاظ المعلم على التباعد الجسدى بينه وبين الطلاب، بالإضافة إلى عرض الطريقة الآمنة لمزاولة الطلاب للأنشطة الرياضية المدرسية، وكذا أثناء عملهم في مجموعات وما يجب أن يُتبع أثناء الفسحة المدرسية.

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جاء ذلك بحضور الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والدولى وقيادات من وزارتى التربية التعليم والصحة والسكان.