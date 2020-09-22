شكرا لقرائتكم خبر عن «الصدق في الأقوال والأفعال والهِمم».. موضوع خطبة الجمعة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرّرت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع «الصدق في الأقوال والأفعال والهِمم» موضوعًا لخطبة الجمعة القادمة ٢٥ سبتمبر الجاري.

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

واختتمت: «نسأل الله العلي القدير أن يُعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى».