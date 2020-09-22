شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان محمد فريد خميس من مصنعه الخميس.. والدفن في الروبيكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عادل اليماني، المستشار الإعلامي لمجموعة «النساجون الشرقيًون»، أن جثمان رجل الصناعة محمد فريد خميس، سيصل قادماً من أمريكا، على متن طائرة خاصة الخميس 10 صباحًا.

وقال: «تصلى الجنازة على الفقيد الغالي بمصنع النساجون إنترناشيونال بالعاشر من رمضان، ثم يتم دفن الجثمان بمقابر العائلة بالروبيكي، بالعاشر من رمضان».

وأكد أنه سيجري تحديد موعد تلقي العزاء لاحقًا.