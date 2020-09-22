شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم السابع.. جامعة الأقصر تستقبل أوراق المتقدمين للدبلومة التربوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت جامعة الأقصر لليوم السابع على التوالي، طلبات التقديم للدبلومات التربوية بالأقصر، بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي.

وأوضح رئيس الجامعة، الدكتور بدوي شحات، في بيان، الثلاثاء، أنه تم فتح باب القيد للدبلومات التربويه بالأقصر ابتداءً من ١٦ / ٩ / ٢٠٢٠ م، وسوف يستمر حتى ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٠ م، على أن يتم التسجيل إلكترونيًا عبر الرابط التالي: https://www.svu.edu.eg/ar/.

ويتم طباعة استمارة البيانات الشخصية والإقرار من الموقع وتقديمهما مع أصل المستندات بمقر الدراسات العليا التربوية بكلية الحاسبات والمعلومات بالأقصر، وذلك للدبلومات (العامة- المهنية- الخاصة).