شكرا لقرائتكم خبر عن «التباعد والكمامة ولا تتجاوز 15 دقيقة».. أهم شروط صلاة الجنازة في مساجد الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد صلاح الدين، وكيل مديرية أوقاف الدقهلية، الثلاثاء، تطبيق إجراءات صلاة الجنازة وتحديد المساجد التي تنطبق عليها ضوابط السماح بصلاة الجنازة، وذلك خلال اجتماعه مع مديري الإدارات الفرعية، بمسجد «أبودبوس» بالمنصورة

وقال «صلاح الدين» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن «صلاة الجنازة تقام بعيدًا عن أوقات الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة وعدم إحضار جثمان المتوفى أثناء الصلوات الخمس أو قبلها وتركها للصلاة عليها بعد الصلاة لمنع الزحام»، مشيرًا إلى أن «مدة فتح المسجد لصلاة الجنازة من تاريخ فتح المسجد إلى غلقه لا تزيد عن 15 دقيقة فقط، ولن يسمح لها بأي انتظار حيث تتم الصلاة فور دخول الجنازة ثم يتم الانصراف، ومنع فتح دورات المياه للوضوء أو خلافه، وعدم السماح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة، وإذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد إطلاقًا».

وشدد على «ضرورة الالتزام بالتباعد داخل المسجد»، قائلًا: «لن يسمح بدخول أي عدد زائد عن العدد الذي يسعه المسجد من خلال علامات التباعد الموجودة به، كما يجب الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات».

وأضاف: «إذا كانت الصلاة في صحن المسجد المكشوف فيتم إحضار مفرش بلاستيكي أو نحوه بمعرفة أهل المتوفى أو المتوفاة ليوضع تحت النعش، أما إن كانت الصلاة في الساحة الخارجية للمسجد (خارج المسجد نهائيًا) فيكتفى بمراعاة التباعد والالتزام بالكمامة لجميع المصلين».

وتابع الدكتور خالد صلاح الدين، وكيل مديرية أوقاف الدقهلية أنه «فى حال عدم وجود مسجد به ساحة أو صحن مكشوف تتم الصلاة على الجنازة عند القبر أو في أي ساحة أو مكان مكشوف تتاح الصلاة به وفق ظروف كل منطقة على حدة«، مشددًا على «ضرورة أن يكون للمسجد إمام وعامل معينان من الأوقاف، أو في عهدة مفتش وعامل من الأوقاف أو رئيس قسم وعامل من الأوقاف».

وأشار إلى أن «الوزارة وضعت التجربة في موضع التقييم المستمر، وسيتم اتخاذ القرار بمواصلة السماح بذلك أو منعه بناء على مدى التزام المواطنين أو عدم التزامهم بالتعليمات مع التأكيد على متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي».

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