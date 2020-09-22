شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتابع تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء في المراكز التكنولوجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الثلاثاء، المركز التكنولوجى لمجلس مدينة مرسي مطروح، للوقوف على الخدمات والتيسيرات المقدمة للمواطنين خاصة في إجراءات التقدم على التصالح في بعض مخالفات المبانى وتقنين الأراضى وذلك بحضور وجيه عبدالرازق عمارة رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح.

واستمع محافظ مطروح للعديد من الإستفسارات والتساؤلات من قبل المواطنين الذين اقبلوا للاسراع في تقديم طلباتهم قبل انتهاء المدة المحددة في 30 سبتمبر الجارى وقام بالرد والإجابة على هذه الإستفسارات مؤكداً على جهود المحافظة في سرعة حل المشاكل.

وبحث كافة المطالب الخاصة بالتواصل مع كافة الجهات المعنية كهيئة المجتمعات العمرانية وطلبات التصالح وتقنين الاراضى التي تدخل ضمن القرار 361 بنقل تبعية أراضى الساحل الشمالى للهيئة، بالإضافة إلى موقف طلبات التقنين قبل القرار 144 لسنة 2017.

وكذلك رغبة العديد من المواطنين تقديم تيسيرات لهم في هذه الإجراءات حيث وجه محافظ مطروح بتوفير وسائل الراحة خاصة المراوح والتهوية وكذلك زيادة عدد منافذ الاستقبال مع الدفع بمزيد من الموظفين لاستقبال طلبات المواطنين، وسرعة إنهاء الإجراءات والرد على استفسارات المواطنين، مع الإلتزام بالتباعد والاجراءات الاحترازية ومنع التزاحم لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة المواطنين.

وأكد على فتح جميع المركز التكنولوجية بمجالس المدن لاستقبال طلبات المواطنين وتسهيل الاجراءات وتخفيف الزحام وسرعة التعامل مع ذلك الملف من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية عشر ليلاً.

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