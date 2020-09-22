شكرا لقرائتكم خبر عن استخدامها بضوابط يقلل الفاتورة.. تعرف على أكثر الأجهزة استهلاكًا للكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد الارتفاع الملحوظ في فاتورة الكهرباء، أصبحت مصدر إزعاج للكثير من الأشخاص، فلاحظنا حركات البحث على جوجل تتوجه بشكل كبير نحو البحث عن أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء وطرق ترشيد استهلاك الأجهزة الكهربائية، وتوفير النفقات الزائدة لتوفير فاتورة الكهرباء، قد يكون من الصعب تحديد السبب الحقيقي وراء الاستهلاك العالي للطاقة الكهربائية، لكن بالبحث سنجد أن الاستخدام الخاطئ لبعض من الأجهزة الكهربائية في المنزل، هو السبب لارتفاع فاتورة الكهرباء، سنعرض لكم أكثر الأجهزة المستهلكة للكهرباء في منزلك وطرق ترشيد استهلاكها.

أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء:

استهلاك مكيف الهواء، استهلاك غلاية الماء للكهرباء، استهلاك الثلاجة للكهرباء، استهلاك الفرن الكهربي للكهرباء، استهلاك المكواة للكهرباء، استهلاك غسالة الأطباق للكهرباء.

للمزيد من التفاصيل حول استهلاك كل جهاز وطريقة ترشيد استهلاكه.

استهلاك مكيف الهواء:

وهو من الأجهزة المنزلية الأعلى استهلاكا للكهرباء، عادة ما يستخدم مكيف الهواء خلال فصل الصيف، للتغلب على الطقس الحار أكثر من فصل الشتاء، يبلغ متوسط استهلاكه للكهرباء بمعدل 1450 كيلو وات لكل شهر، من النصائح التي تساعد على الحد من استهلاك المكيف للكهرباء هي بضبط درجة الحرارة على 24 درجة.

استهلاك غلاية الماء للكهرباء:

تعد غلاية الماء الكهربية هي من الأجهزة عالية الاستهلاك كذلك، فتستخدم بشكل متكرر لتحضير المشروبات الساخنة خلال اليوم، يبلغ معدل استهلاكها للكهرباء نحو 310 كيلو وات للشهر الواحد، وينصح الخبراء بعدم تركها موصولة بالكهرباء بشكل دائم لتوفير الاستهلاك وأيضاً للوقاية من احتراقها.

استهلاك الثلاجة للكهرباء:

الثلاجة أو المبرد من الأجهزة الأكثر استهلاكا للكهرباء أيضًا، فتستهلك ما يقرب من 205 كيلو وات خلال الشهر الواحد، تقدم العديد من العلامات التجارية أنواع موفرة للكهرباء، وهي التي ننصحك باقتنائها وتوفير استهلاك الكهرباء على المدى الطويل.

استهلاك الفرن الكهربي للكهرباء:

يعد الفرن الكهربي من الأجهزة الأكثر استهلاكا للكهرباء كذلك، فيستهلك ما يقرب من 58 كيلو وات خلال الشهر الواحد، لذلك، يمكنكِ استبداله بفرن الغاز فهو موفر للطاقة.

استهلاك المكواة للكهرباء:

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على الرغم من استخدامها البسيط خلال اليوم، إلا أن المكواة من الأجهزة التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة تصل إلى 1000 وات خلال الساعة الواحدة، وهو ما يوازي استهلاك مكيف الهواء، لذلك، لا ينصح بتركها متصلة بالكهرباء عند عدم الاستخدام.

استهلاك غسالة الأطباق للكهرباء:

يبلغ حجم استهلاك غسالة الأطباق في الساعة الواحدة نحو 1200 وات وهو معدل هائل في حالة استخدامها بشكل يومي أو مرتين خلال اليوم. استهلاك الميكروويف للكهرباء الميكروويف من الأجهزة عالية الاستهلاك للكهرباء، فقد يتخطى معدل استخدامه 500 وات لليوم الواحد، لا ينصح باستخدامه بشكل دائم توفيرًا للطاقة، وينبغي كذلك فصله من الكهرباء بعد الاستخدام.

فاتورة الكهرباء

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

للتوفير في استهلاك الكهرباء، عليكِ معرفة طرق الاستخدام الصحيحة لكل من الأجهزة المنزلية للحفاظ عليها واستخدام الطاقة بشكل أقل. تذكر أن عملية التسخين والتبريد هي من أكثر ما يستهلك الطاقة ويزيد فاتورة الكهرباء بناءا على دراسة نشرت على موقع سبارك انيريجي

للتوفير، يمكنكِ ضبط سخان الماء على درجة حرارة متوسطة وفصله عن الكهرباء بعد الاستخدام، كما لا ينصح بغسل الماء على الساخن داخل الغسالة، بل بالماء البارد.

ايضا استبدل اللمبات ووحدات الإضاءة بلمبات الليد الموفرة للطاقة، كما تتميز بفترة صلاحية أكبر مقارنة بالأنواع الأخرى.

كما أن ضبط الثيرموستات الحرارية للثلاجة أو الفريزر على درجة الحرارة المناسبة لإطالة عمرها وتوفير الطاقة.