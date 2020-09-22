شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية ورئيس «قصور الثقافة» يفتتحان مؤتمر أدباء القاهرة الكبرى وشمال الصعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، فعاليات مؤتمر أدباء إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى في دورته العشرين بقصر ثقافه بنها بمشاركة الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وجلال عثمان رئيس إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد، والشاعر جمال القصاص رئيس المؤتمر، وأحمد عامر الأمين العام لقصور الثقافة.

بدا بافتتاح معرض المشغولات الفنية ومعرض كتب إصدارات الهيئة لقصور الثقافة، وأثني المحافظ ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمشاركون بالأعمال الفنية المشاركة بالمعرض والمترددات على المعرض، متمنيا زيادة مثل هذه الأعمال التي تنمى الروح المصرية وتعيد إحيائها من جديد داخل نفوس الشباب.

وانطلقت فعاليات مؤتمر أدباء إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى في دورته العشرين بعنوان «الأدب واستلهام الموروث الثقافي» دورة الشاعر مجدى الجبرى برئاسة الشاعر جمال القصاص وأمانة الروائى أحمد عامر على مسرح قصر ثقافة بنها، يُكرم المؤتمر الشاعر أسامة بدر والناقد ربيع عبدالرازق، ويستمر المعرض حتى الخميس 24 سبتمبر الجاري.

تتضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر عرضا فنيا لفرقة بنى سويف للفنون الشعبية، إلى جانب جلسة مناقشة كتاب «الشخصية المكرمة» يديرها محمود الحلوانى، ويتحدث فيها كل من الشاعرة صفاء عبدالمنعم ومحمد السيد إسماعيل ومسعود شومان، بالإضافة إلى الجلسة البحثية الأولى بعنوان «الموروث الشعبي» يديرها الدكتور جمال العسكرى ويتحدث فيها الدكتور حمدى سليمان، خالد أبوالليل ومسعود شومان، تليها أمسية شعرية يديرها حازم المرسي.

وفى اليوم الثانى تقام الجلسة البحثية الثانية بعنوان «الموروث الديني» يديرها أحمد قرنى ويتحدث فيها عبدالباسط هيكل والدكتورة ماريا لاويندي، بجانب الجلسة البحثية الثالثة تتحدث فيها الدكتورة إيمان عامر والدكتور عمر صوفى ومحمد السيد إسماعيل، إضافة إلى الجلسة البحثية الرابعة «مناقشة أعمال النشر الإقليمي» يديرها أسامه بدر ويتحدث فيها الدكتور أحمد تمام وعلاء الرمحى ومحمد علام ومحمد على عزب، ثم أمسية شعرية يديرها الشاعر محمود حماد.

تبدأ في اليوم الثالث المائدة المستديرة في العاشرة صباحا بعنوان «مشكلات المنظومة الأدبية بالإقليم» تليها جلسة التوصيات، والختام يديرها الأمين العام للمؤتمر أحمد عامر.

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محافظ القليوبيه يحضر فعاليات مؤتمر أدباء إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى فى دورته العشرين بقصر ثقافه بنها

محافظ القليوبيه يحضر فعاليات مؤتمر أدباء إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى فى دورته العشرين بقصر ثقافه بنها

محافظ القليوبيه يحضر فعاليات مؤتمر أدباء إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى فى دورته العشرين بقصر ثقافه بنها

محافظ القليوبيه يحضر فعاليات مؤتمر أدباء إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى فى دورته العشرين بقصر ثقافه بنها

محافظ القليوبيه يحضر فعاليات مؤتمر أدباء إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى فى دورته العشرين بقصر ثقافه بنها

محافظ القليوبيه يحضر فعاليات مؤتمر أدباء إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى فى دورته العشرين بقصر ثقافه بنها