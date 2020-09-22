شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ سوهاج يتفقد قافلة «حياة كريمة وصناع الخير» للكشف على أهالي «شندويل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد القاضي، نائب محافظ سوهاج، الثلاثاء، قافلة الكشف على أمراض العيون التي نظمتها مؤسستي حياة كريمة وصناع الخير للكشف على عيون الأهالي بقرية جزيرة شندويل بسوهاج ضمن مبادرة «رد الجميل».

وأشاد نائب المحافظ بمنظومة الخدمات الطبية التي قدمتها القافلة وحسن التنظيم ما وضح جليا في رضا الأهالي واقبالهم الشديد على الاستفادة من خدمات القافلة معرباً عن تقديره لمؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير لما قدمتاه من دعم لأهالي جزيرة شندويل على مدار الأيام القليلة الماضية.

وأوضح أن المحافظة سخرت كل إمكانياتها التنفيذية لدعم مؤسستي حياة كريمة وصناع الخير لكي تقدما خدماتهما لأهالي جزيرة شندويل في استجابة سريعة لشكاوي الأهالي.

ورافق نائب المحافظ عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وكان في استقباله بمقر إقامة القافلة بالوحدة الصحية بجزيرة شندويل عدد من قيادات مؤسسة صناع الخير ومسئولي مؤسسة حياة كريمة بسوهاج.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن قافلة صناع الخير وحياة كريمة للكشف على عيون أهالي جزيرة شندويل جاءت ضمن مبادرة «رد الجميل» التي اطلقتها المؤسستين لتقديم الدعم الفوري واستجابة عاجلة لشكاوي الأهالي حيث نجحت المؤسستين في تقديم مساعدات غذائية عاجلة تلي ذلك تنظيم قافلة العيون.

وأضح عبدالجليل أن القافلة قامت وعلي مدار ساعات يوم امس ومنذ الصباح الباكر بتوقيع الكشف على عيون 930 مواطن من أهالي القرية والقري المجاورة وقامت بصرف علاج دوائي لعدد 436 من الأهالي وقامت بتشخيص احتياج 245 حالة لنظارات طبيه وقامت بتشخيص احتياج عدد كبير من الحالات لعمليات جراحات عيون مختلفة جاري حصرها استعداد لتسليم النظارات وإجراء العمليات الجراحية قريبا.

وأشاد بالدعم الكبير الذي قدمته القيادة التنفيذية بمحافظة سوهاج لغرض تذليل كافة العقبات وضمان تقديم أفضل خدمة للأهالي وهو ما تجلي في متابعة السيد اللواء طارق الفقي لخطوات عمل مبادرة رد الجميل على مدار الساعة ومتابعة نائب المحافظ ولقائه قيادات صناع الخير داخل القرية أثناء التجهيز للقافلة ثم حرصه على تفقد القافلة والاطمئنان على سير العمل فيها على الوجه الافضل وتعاون كافة الجهات المعنية بالمحافظة.

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يذكر أن مؤسسة صناع الخير للتنمية وعلى مدار الأسبوع قبل الماضي نظمت سلسلة قوافل للكشف على أمراض الشبكية ضمن مبادرة «طاقة نور» داخل قري حياة كريمة بالمحافظة كما نجحت في الكشف على 15 ألف من أهالي سوهاج ضمن مبادرة «عنيك في عنينا» ومن خلال تنظيم عدد 15 قافلة عيون مختلفة فضلا عن تقديمها عدد كبير من المساعدات الغذائية للأهالي في قرى ونجوع المحافظة.