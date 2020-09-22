شكرا لقرائتكم خبر عن «الإقليمية لتنشيط السياحة» تعقد سابع ندوات التوعية بالمعالم الأثرية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة سلسلة ندواتها، التي تهدف بصورة أساسية في نشر الوعى السياحي والأثري بمحافظة الإسكندرية.

ونظمت الهيئة، برئاسة محمد سعد، مدير عام الهيئة، اليوم الثلاثاء، سابع ندواتها عن الوعى السياحى بمقر مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بحضور كل من الدكتور عبدالفتاح غنيم عميد كلية السياحة والفنادق سابقا ومجموعة عمل الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ريهام الصواف وكيل متحف المجوهرات، داليا عزت مدير إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار اسكندرية.

عرضت ريهام الصواف نبذة عن تاريخ متحف المجوهرات ودوره في زيادة الحركة السياحية وقامت بتشجيع الحضور على زيارة المتحف والاستفادة من الفعاليات التي تقام بها وتستهدف فئة طلاب المدارس والجامعات.

وبدورها، أكدت داليا عزت أهمية غرس الوعي السياحي والأثري منذ الصغر من خلال الأسرة وأهمية تخصيص وقت لزيارة المواقع الأثرية والسياحية خاصة إنها زيارة غير مكلفة بالمقارنة بأي نشاط ترفيهي.

وأوضح الدكتور عبدالفتاح غنيمة أهمية أن يكون كل فرد مدرك لأهمية استغلال وقت فراغه بصورة مفيدة وهو ما التفتت إليه العديد من الدول التي اهتمت بدراسة سلوك الفرد وفقا لعمره. كما أكد على أهمية أن يتم الاعتماد على قطاع السياحة وزيادة الدخل القومي بصورة عامة وعلى دور السياحة في تحسين الذوق العام والارتقاء بالأخلاق، حيث أن زيارة المعارض والحفلات الموسيقية تساهم في ذلك.

وأكد المشاركون في الندوة أن الأزمة السياحية الحالية ماهي إلا أزمه مؤقتة سريعا سيتم تداركها وأن الميزة التنافسية التي تمتلكها مصر من مقومات أثرية وسياحية لا مثيل لها حول العالم سوف تساهم في تحقيق ذلك سريعا وتم عرض فيلم سياحي عن الاسكندرية.

Advertisements

وعلى هامش الندوة، تم عرض تقديمي ( Presentation) عن الهدف من برنامج الوعى السياحى ودور الهيئة في التنشيط والترويج السياحي بالاسكندرية وايضا تاريخ أهم المعالم السياحية والأثرية بالاسكندرية.