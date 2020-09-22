شكرا لقرائتكم خبر عن 176 مرشحًا تقدموا بأوراقهم لخوض الانتخابات البرلمانية في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات في الإسكندرية، الثلاثاء، ارتفاع عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية للانتخابات البرلمانية 2020 إلى 176 مرشحا محتملا، مع إنتهاء اليوم السادس للتقديم.

وتواصل لجنة الانتخابات بمحكمة الإسكندرية تلقى طلبات الترشح لمجلس النواب 2020 حتى 23 سبتمبر الجاري، وذلك وسط إجراءات وقائية احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتجرى الانتخابات على المقاعد الفردية في 6 دوائر موزعة على أقسام الشرطة بواقع 4 مقاعد الدائرتين الأولى والسادسة، و3 مقاعد للثانية ومقعدين للدائرتين الثالثة والرابعة، ومقعد واحد للدائرة الخامسة بإجمالي 16 مقعدا.

وبدأت محكمة الإسكندرية الإبتدائية في تلقي طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب، الخميس الماضي، وشهدت توافد وزحام من المرشحين الذين حضروا صحبة أنصارهم وسط إجراءات أمنية واحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.