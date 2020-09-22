شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة النواب» تطالب بسرعة تنفيذ تكليفات السيسي بتطوير سانت كاترين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بتطورات التخطيط العمرانى لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية ومنها مشروع «التجلى الأعظم فوق أرض السلام» في محيط جبلى موسى وسانت كاترين.

وطالب «صدقى»، في بيان، الثلاثاء، الحكومة بالإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى التي أكد فيها ضرورة التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لتعظيم المقومات السياحية العالمية الفريدة التي تتميز بها هذه المنطقة ولخروج المشروع على نحو يتسق مع تاريخ تلك البقعة المقدسة من ارض مصر.

وقال النائب إن تنفيذ التكليفات الرئاسية في محيط جبل موسى سانت كاترين سيجعلها واحدة من أهم المعالم السياحية العالمية داخل مصر ولكن الامر يتطلب من الحكومة إعداد خطة شاملة بتوقيتات زمنية محددة مع تدبير الموارد المالية اللازمة لاعادة التخطيط الحضارى لهذه المنطقة المقدسة التي يتطلع سياح العالم إلى زيارتها والتمتع بمقوماتها الروحانية، لما تتمتع به من مقومات طبيعية وفى مقدمتها النباتات والأعشاب الطبية النادرة، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ التام على الطابع التاريخى للاماكن الروحانية داخل هذه المنطقة الفريدة التي ليس لها مثيل على مستوى العالم.