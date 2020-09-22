شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية: فتح باب التقدم لاختيار 50 مهندسًا من خارج الجهاز الإداري لمدة 8 شهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فتح باب التقدم لاختيار 50 مهندسا من جميع التخصصات، ليتم الاستعانة بهم في أداء الأعمال من خارج الجهاز الإداري للمحافظة ولمده 8 شهور، وذلك اعتبارا من 1/11/2020 وحتي 30 / 6 /2021 غير قابلة للتجديد، وذلك نظراً لما تتطلبه الفترة الراهنة من الحاجة الماسة لعدد من المهندسين، للاستعانة بهم في أعمال التنظيم بالإدارات الهندسية بالمراكز والمدن والأحياء على مستوي المحافظة بعد موافقة وزير المالية.

أوضح المحافظ أنه تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لمخالفات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومخالفات البناء وكذا تنفيذ قانون التصالح مع مخالفات البناء بنطاق المحافظة، ووفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء في هذا الشأن، تم الإعلان عن حاجة المحافظة لعدد 50 من المهندسين، على أن يكون عضو نقابة المهندسين، ويفضل من لديه خبرة بالعمل، وأن يكون من أبناء محافظة الشرقية، على أن يستوفي المتقدم الأوراق المطلوبة ويسلمها لقسم التعيينات بالإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة، في الفترة من 20 / 9 /2020 وحتي 5 / 10 /2020، على أن يتم تقديم الأوراق المطلوبة والمتمثلة في صورة من المؤهل الدراسي «بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه»، صورة من كارنيه النقابة ساري، صورة من شهادة الميلاد المميكنة، وصورة من بطاقة الرقم القومى سارية، وصحيفة الحالة الجنائية موجهة لديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى الموقف من التجنيد للذكور أو صورة الخدمة العامة للإناث أو الإعفاء منها.

أكد المحافظ أن الاختيار سيتم وفق المعايير والشروط المحددة، وبشكل يتسم بالنزاهة والشفافية من خلال اللجنة المُشكلة للإختبار ولاختيار المتقدمين والتى تضم نائبة المحافظ، وسكرتير العام لمحافظة الشرقية ،ومستشار المحافظ للمشروعات، والسكرتير العام المساعد للمحافظة، ومدير إدارة الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، ومدير الإدارة الهندسية بديوان عام المحافظة، ومدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالديوان العام.