شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن تسجيل 700 ألف طالب امتحان الدبلومة الأمريكية إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن نحو 700 ألف قاموا بالتسجيل إلكترونيا لامتحان الدبلومة الأمريكية الكترونيا الـ EST لطلبة الدبلومة الأمريكية فى 28 و29 سبتمبر 2020، للدورتين الأولى والثانية .

جاء ذلك خلال لقاء عبر الانترنت مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة الدكتور شريف كامل، تحت عنوان " استراتيجية التعليم فى مصر بعد الأزمة".

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أضاف الوزير أن كتاب المدرسة لن يكون هو الكتاب الخارجة، فكتاب المدرسة سيكون 5 أنواع، وبالتالى حتى لو طبعت الشركات كتاب خارجى، لن يكون مثل كتاب المدرسة سواء شركة أو أكثر .

وحول مجموعات التقوية، أشار انه يمكن للطالب اختيار معلم من مدرسته أو معلم من مدرسة أخرى، أى أن الطالب يمكنه الذهاب للمعلم الذى يرغب فيه وليس شرطا أن يكون فى مدرسته .

وأوضح الوزير أن الفلسفة الكبيرة وراء هذا التغيير أن يدرك الطلاب لماذا يذهبون للمدارس فهم ليسوا مثل الآلات للبحث عن ربع درجة ونصف درجة أن هذا أمر محزن وليس هذا هدف التعليم، لكن الهدف هو الاحترام المتبادل والتعلم الحقيقى الممتع وليس الحفظ فقط دون تفكير، موضحا أن هذا ما نسعى لتغييره وعدم التقيد فقط بكل ما فى الكتاب وما يخرج عنه يعتبره البعض تعجيزى .