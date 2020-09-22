شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزير الرى يوجه بحصر المساكن المخالفة المتأثرة بارتفاع منسوب النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم كما يلى: وزيرة الصحة تستعرض مشاركة مصر فى تجربة "التضامن" السريرية الدولية وزير الرى يوجه بحصر المساكن المخالفة المتأثرة بارتفاع منسوب المياه واتخاذ إجراء بشأنها Advertisements التعليم تتيح للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين أداء الامتحان إلكترونيا وزيرة الهجرة تجيب على استفسارات بشأن آليات تصويت الناخبين خارج مصر الرى تعلن إزالة 15 مخالفة على النيل فى القاهرة وأسيوط البعثة الطبية المصرية فى السودان تجرى الكشف على أكثر من 14 ألف حالة التضامن تستقبل الراغبين فى دورة "مودة" للمقبلين على الزواج وزارة التموين تعلن انتهاء العمل بالأوكازيون الصيفى بعد مشاركة 3020 محلا وزيرة البيئة تطالب المجتمع الدولى بموقف عاجل لتفادى كارثة بيئية فى البحر الأحمر الأوقاف تعلن توزيع 104 أطنان لحوم صكوك أضاحى فى 25 محافظة الأسبوع المقبل وزير الأوقاف يشدد على قدسية المساجد ويؤكد: خدمة بيوت الله شرف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الوزارات.. وزير الرى يوجه بحصر المساكن المخالفة المتأثرة بارتفاع منسوب النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.