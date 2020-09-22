شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم : نفذنا 10.5 مليون إمتحان الكترونى خلال أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن تطوير التعليم يتوصل من الحضانة حتى المرحلة الثانوية سواء على مستوى الطلاب او المعلمين انفسهم وكذلك على مستوى النماذج وطرق التعليم ،لافتا ان اسلوب الاوبن بوك، والتابلت كان مثمرا مع الطلاب خلال ازمة كورونا .

وجاء ذلك خلال لقاء عبر الانترنت مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة الدكتور شريف كامل، تحت عنوان " استراتيجية التعليم فى مصر بعد الأزمة".

أضاف شوقى أن لدينا 13 مليون حساب لطلاب مما يشير لتجاوب الطلاب مع النظام الجديد خاصة فى ظل التعامل مع جائحة كورونا، لافتا إلى أنه تم عقد نحو 10.5 مليون امتحان عبر الانترنت وهو الرقم الاكبر فى هذا المجال .

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وأضاف أنه لولا الاستثمار الكبير في مجال التعليم، خلال السنوات الماضية، لما نجحت الدولة المصرية في الوقوف على قدمها خلال هذه الجائحة، مشيدا بقدرة الدولة على تنظيم امتحانات الثانوية العامة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا، موضحا اننا لن نطبع كتب ورقية لطلاب الثانوى العام الجديد وسيتم الاعتماد على التعليم الإلكتروني.

وأشار الوزير إننا لدينا افكار خلاقة للتعامل مع التكنولوجيا الفترة المقبلة ولا سيما ان لدينا نحو 12 مليون تلميذ من سن 4 الي سنة 9 سنوات فى الحضانات والمدارس، لافتا إلى أننا نتعامل مع موضوع كبير نحن نتحدث عن اكثر من 23 مليون تلميذ.