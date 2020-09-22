شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة التعديات على تحويلة ادكو القديمة بالبحيرة لمواجهة السيول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت وزارة الموارد المائية والرى حملة لإزالة جميع التعديات على تحويله ادكو القديمة بمحافظة البحيرة وتطهير المجرى المائى بمعدات التشغيل الذاتى لاقليم صرف غرب الدلتا، فى إطار الاستعداد لموسم الشتاء ومواجهه السيول.

وأكدت وزارة الموارد المائية والرى انها اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للنوات طوال موسم الشتاء، من خلال رفع حالة الطوارئ لكافة محطات رفع المياه التابعة للوزارة وايضا المتابعة المستمرة للمجارى المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة.

وأوضحت الوزارة أنها وجهت بتكثيف الاستعداد لموسم السيول وادارة فترة أقل الاحتياجات " السدة الشتوية" مع التنسيق مع المحافظات لعمل سيناريوهات أزمه للتعامل مع السيول والتنسيق مع وزارتى النقل والسياحة والمحافظات المعنية للتعامل مع الملاحة النهريه اثناء موسم اقل احتياجات مع توجيه هيئة النقل النهرى النهري التابعه لوزارة النقل بتكثيف والانتهاء من اعمال التكريم المطلوبه للممر الملاحي وتوجيه الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى لأخد الاستعدادات اللازمه أثناء موسم أقل الاحتياجات وتطهير مأخذ المحطات.

كانت مصلحة الميكانيكا والكهرباء، قد أعلنت أنه تم تركيب أكثر من 25 وحدة طوارىء، فى منطقة غرب الدلتا بالقرب من المحطة الحرجة، خاصة محطات الصرف، وهذه تعتبر ضمن استعدادات موسم السيول لرفع مياه الصرف ومياه الأمطار، وذلك بعد أزمة سيول 2015 التى أغرقت عدة مناطق وهو ما تطلب تزويد هذه المناطق بمحطات طوارئ.





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