شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: وداعا للامتحانات التقليدية للثانوية.. ونسعى لاستخدام التليفزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أنه من المهم استخدام التليفزيون فى التعليم، ولا سيما أن الكل قد لا يكون لديه اتصال بالإنترنت، وهذا مشروع ضخم للغاية نعمل حاليا بجانب المكتبة الرقمية، مع بناء مستويات عالية من الأنشطة فى المكتبات والكتب الإلكترونية كبديل للكتب الخارجية.

جاء ذلك خلال لقاء عبر الانترنت مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة الدكتور شريف كامل، تحت عنوان "استراتيجية التعليم فى مصر بعد الأزمة".

أضاف شوقى أن التعليم الإلكترونى سينهى الكتب الخارجية، ولن يتم الاعتماد عليها ونحن نعمل على ذلك، بجانب السعى لنشر مجموعات التقوية فى المدارس مع عمل تحديد للأسعار وحماية الطلاب .

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وحول الثانوية العامة أوضح أن الامتحانات الورقية انتهت، وستكون إلكترونية وتم إلغاء كل أعمال اللجان والكنترول وغيرها من أعمال الامتحانات التقليدية، بطرق تكنولوجية وبطرق جديدة لتقييم الطلاب.

وأضاف الدكتور طارق شوقى أن النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة لن يكون فرصة واحدة، ولكن سوف تكون هناك فرصة ثانية لتحسين المجموع، مؤكدا أن الوزارة سوف تأخذ الدرجة الأعلى.

وقال الوزير أنه سيكون هناك نماذج مختلفة وتصميم الامتحان عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج مختلفة بنفس درجة الصعوبة، بما يضمن حصول كل طالب على تقييمه الحقيقي.