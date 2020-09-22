شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بطريرك الكاثوليك يبحث مع مجمع الكهنة بالإسكندرية نشاطات الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك ، بمجمع الآباء الكهنة وتم خلال اللقاء مناقشة موضوع السنة الرعوية ، و بحث اللقاء، كيفية تفعيل هذه السنة الرعوية تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، كما زار الأنبا باخوم، الآباء اللعازريين، وتم الحوار حول دور معهد التربية الدينية الخاص بالآباء اللعازريين فى تكوين كوادر الخدام، وتأتى هذه اللقاءات فى مسيرة التكوين المستمر للآباء الكهنة للإيبارشية البطريركية.

وقد دعت الكنيسة الكاثوليكية كل مجالس ولجان الإيبارشية البطريركية للمشاركة في افتتاح "السنة الرعوية.. كلمة الله"، الذى سيبدأ بقداس برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك، ونائبه الأنبا باخوم، السبت المقبل، بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة.

وقد ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، السبت 12 سبتمبر الجارى العام الأكاديمى الجديد بالكلية الإكليريكية بالمعادى "إكلريكية القديس لاون الكبير"، حيث ترأس القداس الإلهى بمشاركة مطارنة السينودس المقدس، وحضور المطران نيقلاوس هنرى ، سفير الفاتيكان بمصر والمطران كريكور كوسا مطران الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، وبمشاركة الأب بيشوي رسمي مدير الكلية الإكليريكية بالمعادى، والأب أندراوس فهمى، مدير كلية العلوم الدينية فى السكاكينى، ولفيف من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات، والشمامسة الاكلريكيين الدارسين بالكلية.

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