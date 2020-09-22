شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة توجه رؤساء الأحياء بالعمل حتى السادسة مساء لاستلام طلبات التصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماع بحضور جميع رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية، لمعرفة المشاكل والمعوقات التى تعرقل سير انتظام تقديم طلبات التصالح، فى ضوء تنفيذ قرارات القيادة السياسية فى هذا الشأن وتعليمات محافظ القاهرة.

ووجهت نائب المحافظ بضرورة التواجد المستمر لرؤساء الأحياء بالمراكز التكنولوجيا وأيضا سكرتيرى الأحياء للوقوف على كل ما يستجد ومتابعة انتظام سير عملية تقديم الطلبات بشكل منظم وميسر لتشجيع اكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح لتفادى عواقب ما دون ذلك.

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وأكدت عبد المنعم، على ضرورة السعى لإيجاد أماكن إضافية لكل حى لاستقبال طلبات التصالح بالإضافة إلى المراكز التكنولوجية، مشيرة إلى أنه تلاحظ زيادة إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح بعد التسهيلات الاخيرة التى قدمتها الحكومة، مشددة على رؤساء الأحياء باستمرار فتح المراكز التكنولوجيا حتى الساعة السادسة مساء يوميا بالإضافة إلى يومى الجمعة والسبت وضرورة تذليل أى عقبات من شأنها تعطيل سير انتظام تقديم طلبات التصالح وتقديم جميع التيسيرات اللازمة للمواطنين.

كما شددت على عدم السماح بأى مخالفات أو تجاوزات جديدة بأحياء المنطقة الجنوبية وأنه فى حال ظهور أى مخالفات جديدة سوف يتم الضرب بيد من حديد ضد المخالف وسوف تتم الازالة الفورية طبقا لقرارات مجلس الوزراء، مؤكدة على ضرورة التسهيل على المواطن وقبول طلب التصالح بما يتوفر معه من مستندات لحين تجهيز باقى المستندات خلال فترة شهرين طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقالت عبد المنعم إنه تم التأكيد على جميع المراكز التكنولوجيا بأحياء الجنوبية بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات للمواطن والموظف وعدم السماح لأى مواطن بالدخول دون ارتداء الكمامات والاهتمام بعمل مظلات وزيادة عدد المقاعد والمراوح للتخفيف على المواطنين.