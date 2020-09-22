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مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يدين اختطاف 15 شخصًا فى عمليات إرهابية بنيجيريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف قيام عناصر من تنظيم «داعش غرب أفريقيا» الإرهابي باختطاف، 8 أشخاص بينهم موظف حكومى وموظفون فى الإغاثة ومنظمة العمل ضد الجوع، وذلك على طريق «داماساك» بولاية «بورنو» النيجيرية.

 

وقال المرصد إن عناصر من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية قد هاجمت، أول أمس، بلدة «باركالاهو» بولاية «كادونا» الواقعة شمال نيجيريا، وأطلقت النيران بشكل عشوائي، وقامت باختطاف 7 أشخاص.

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وأكد مرصد الأزهر أن عمليات الاختطاف تحتل أولويَّة عند الجماعات المتطرفة، وأنها متأصِّلة في أيديولوجيتها من أجل الحصول على المال؛ كونه يمثِّل العصب الرئيس لتمويل نشاطها الإرهابي، واستخدامه كورقة ضغط للحصول على تنازلات سياسية، إضافة إلى تمويل عمليات الإنتاج الإعلامي الذي يعتبر عندهم بمثابة «نصف الجهاد»! 

 

وأكد المرصد أن عمليات الاختطاف التي ينتهجها تنظيم «داعش» وجماعة «بوكو حرام» تعطي دلالة واضحة على إفلاسهما وسعيهما الحثيث إلى إيجاد فرصة لإثبات أنهما ما يزالان موجودين؛ لتهديد سلام المجتمعات والعبث باستقرارها.

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