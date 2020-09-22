شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء دوليون ودبلوماسيون يشاركون فى مهرجان السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك دبلوماسيون وخبراء دوليون ورؤساء المؤسسات الدولية ومسئولون وشخصيات عامة وممثل منظمة اليونسكو فى الصين روبرت باروا، في فعاليات مهرجان السلام الذى نظمته مؤسسة الصين العالمية للسلام تزامنا مع الاحتفال بيوم السلام العالمى بحديقة السلام التي تمثل نموذجا للتعاون والسلام الدولي.

وأكد رئيس وزراء مصر الأسبق عصام شرف - في رسالة فيديو بثت خلال الاحتفال - أن التحديات العالمية التي نواجهها تتطلب تعاونًا عالميًا ، لتحقيق حلم التعايش العالمي السلمي ، كما يجب أن نؤمن بمفهوم المستقبل المشترك للبشرية مما يؤدي إلى المسؤولية المشتركة والثقة وتعاون وبرامج تحقق التنمية العالمية والسلام المشترك و الازدهار.

ووجه رئيس مؤسسة الصين العالمية للسلام " لي روهنج" الشكر للسفراء في الصين والدبلوماسيين ، والمسؤولين الحكوميين والنخب من جميع مناحي الحياة والأصدقاء لدعمهم للسلام والصداقة والتنمية المستدامة ومهرجان حديقة السلام الذي يمثل منصة للتبادلات والتعاون بين الحكومات والشعوب مساهمة.

وأشار إلى أن العام الجاري يأتي الاحتفال متزامنا مع الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة، لافتا إلى أن موضوع "مهرجان السلام حديقة السلام" لهذا العام هو "حوار السلام ، الحضارة والصحة ، مساحة الشباب" الذي يأتي في ظل انتشار الوباء والانكماش الاقتصادي العالمي.

وأضاف " نعمل على تعزيز التعاون والسلام بما يعزز الحوكمة العالمية والتفاعل الثقافي والابتكار التكنولوجي والصحة العامة سلامة وحماية ونشر التراث العالمي والتراث الثقافي غير المادي".

وبث المهرجان رسالة المديرة العامة لمنظمة اليونسكو بمناسبة اليوم الدولي للسلام أودري أزولاي، مؤكدة أن بناء السلام والدفاع عنه هو مشروع عالمي جماعي يتم تنفيذه يوميًا ويهمنا جميعًا .

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وأكدت أن منظمة اليونسكو تدعو الجميع إلى الانخراط في الحوار وتبادل الأفكار حول المستقبل مع الاحترام الواجب لتنوع الآراء والذي يمثل تحديا يجب أن نواجهه معًا من أجل تحقيق سلام دائم في جميع أنحاء العالم.

وأضافت "قبل خمسة وسبعين عاما جهز العالم نفسه بأداة لبناء السلام بمرور الوقت من خلال الحوار والتسوية وتأسيس الأمم المتحدة وأن اليونسكو يعتقد أن تلك المهمة يجب أن تتضمن بالضرورة ومن البداية العمل في مجال التربية والثقافة والعلوم".

وفي ذات السياق أشار ممثل منظمة اليونسكو في الصين روبرت باروا – في كلمته خلال الاحتفال - إلى إننا اليوم نواجه العديد من التحديات في ظل الاختلافات والصراعات مما يشكل عقبات كبيرة أمام السلام المستدام.

وتابع "أدى تفشي جائحة Covid-19 إلى ظهور تحديات أخرى و من الضروري الالتزام ببناء عالم أكثر انسجامًا وازدهارًا"، لافتا إلى أن موضوع هذا العام هو " "حوار السلام " بما يؤكد أهمية مشاركة الشباب وتمكينهم لإحداث التغيير.

شارك في الاحتفالية السفراء والدبلوماسيون بالصين منهم سفير فلسطين والجزائر والنمسا ونامبيا وباكستان وممثلو المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني التي تهدف برامجها إلى تعزيز السلام العالمي.