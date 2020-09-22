شكرا لقرائتكم خبر عن شهادة رجال الأعمال.. العاصمة الإدارية أكبر مدينة ذكية فى الشرق الأوسط "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما تتعرض العاصمة الإدارية الجديدة لانتقادات من الإخوان لتشويه صورتها كان لرجال الأعمال والمستثمرين رأى آخر.

من جانبه، قال الدكتور أحمد شلبى رئيس شركة تطوير مصر، إن العاصمة الإدارية ستظل لمدة 100 سنة قادمة أكبر مناطق الاستثمار، أما على الشربانى عضو شعبة الاستثمار العقارى، فرأى أنها قادرة على جذب الاستثمار الأجنبى لمصر،

بينما وصفها المهندس علاء فكري عضو شعبة الاستثمار العقاري بقاطرة تنامي حجم الاستثمارات، فيما يصف المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال السابق، العاصمة الإدارية بشعلة المنافسة.

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في حين قال المهندس محمد غباشى عضو جميعة مطورى القاهرة الجديدة، إنها تعكس للعالم مدى التطور والنمو الاقتصادى.

وبلغة الأرقام، قال المهندس أحمد مسعود، إن العاصمة تحتفظ خلال الفترة الراهنة بنسبة 70% من حركة مبيعات السوق العقارى.