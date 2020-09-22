وداعا لمشاكل بطاقات التموين.. تحويل مكاتب الوزارة لمراكز خدمة متطورة "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح جديد يضاف لسجل الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، فعلى مدار الأشهر الماضية، تم تحويل مكاتب التموين لمراكز خدمة متطورة، تتضمن ساحات انتظار للقضاء على أزمة الطوابير وإنهاء الخدمة فى مدة لا تتعدى من 15 إلى 20 دقيقة من خلال منظومة تسجيل بيانات طالب الخدمة إلكترونيا.
كما تمكنت الوزارة من تطوير 255 مكتب تموين في المحافظات، بالإضافة إلى العمل على تطوير 50 مكتبا آخرين حتى نهاية 2020.
وتواصل الوزارة استعانتها بخريجي الجامعات المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل فى تلك المراكز المتطورة لسد العجز في أعداد العاملين، ومؤخرا استعانت بـ810 من مكلفى الخدمة العامة الذين يصرف لهم مكافآت شهرية تقدر بـ 750 جنيها شهريا بجانب المهارات والخبرة التى تؤهله لسوق العمل عقب انتهاء فترة تكليفه.
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