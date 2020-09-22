شكرا لقرائتكم خبر عن اللقطات الأولى لانفجار موقع لـ حزب الله فى بلدة عين قانا جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سمع دوى انفجار فى بلدة عين قانا الواقعة جنوب لبنان، وقال مصدر أمني لقناة العربية الحدث، إن انفجار جنوب لبنان حدث بموقع لـ "حزب الله"، حيث هرعت قوات أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الانفجار. وتصاعدت أعمدة دخان من حريق في قرية عين قانا في الجنوب اللبناني اليوم الثلاثاء، وقالت محطات بث محلية إن صوت انفجار قوي سُمع هناك.

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